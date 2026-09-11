Seit Ausbruch des Iran-Kriegs wird die Meerenge als alternative Handelsroute genutzt, um Ausfälle durch die Strasse von Hormus etwas zu kompensieren. In dem Land im Süden der Arabischen Halbinsel ist nach einigen Jahren ohne grössere Kämpfe der Konflikt im Zuge des Iran-Kriegs nun erneut aufgeflammt.