Das für heute geplante Aussenministertreffen der Golfstaaten zur Strasse von Hormus ist nach Angaben aus Teheran wegen der Eskalation im Jemen verschoben worden. «Saudi-Arabien hat darum gebeten, dass diese Sitzung nicht stattfindet», sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai in Teheran. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die jüngsten Entwicklungen im Jemen dabei eine Rolle gespielt hätten.