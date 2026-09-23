Experten warnten jedoch davor, ein mögliches Treffen bereits als Zeichen für Fortschritte im festgefahrenen Konflikt zwischen den beiden Kriegsparteien zu werten. «Diplomatie sollte nicht mit Fortschritt verwechselt werden. Bislang deutet wenig darauf hin, dass der wirtschaftliche und militärische Druck der Trump-Regierung Teheran dazu bewogen hat, von den Forderungen abzurücken, die es als seine zentralen Verhandlungsforderungen betrachtet», schrieb der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz auf X./arb/DP/men