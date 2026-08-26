Seit Wochen sprechen die beiden Anrainerstaaten der für den internationalen Energiehandel wichtigen Meerenge über eine Neuregelung der Fahrtkorridore in der Strasse von Hormus. Der Iran hatte die Meerenge nach Beginn der US-israelischen Angriffe Ende Februar durch Drohungen und Beschuss für die Schifffahrt weitgehend gesperrt. Die Islamische Republik fordert, dass die Strasse von Hormus nur entlang der eigenen Küste passiert werde. Die USA hatten ihrerseits eine Seeblockade für iranische Häfen verhängt. Das ursprünglich Mitte Juni zwischen dem Iran und den USA beschlossene Rahmenabkommen hatte Gespräche über Regeln für die Schifffahrt in der Meerenge vorgesehen./mar/DP/nas