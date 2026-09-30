Der Iran hat angesichts der schweren Wirtschaftskrise den Import von Luxusautos verboten. Präsident Massud Peseschkian ordnete die Massnahme an, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Kritik gab es demnach an den hohen Preisen, die für grosse Teile der Bevölkerung nicht erschwinglich sind und dem Abfluss von Devisen ins Ausland.