Peseschkian beklagt «Politik der Gewalt»

Irans Präsident Peseschkian beklagte in seiner Rede bei den UN eine internationale Ordnung der «Gewalttätigen». «Wir dürfen keine Welt schaffen, in der militärische Macht an die Stelle der Legitimität tritt, Sanktionen an die Stelle der Diplomatie, Terror an die Stelle der Politik und Krieg an die Stelle des Dialogs.» US-Präsident Trump solle «wissen, dass die Drohung gegen unsere Nation uns geschlossener macht, stärker macht und den Widerstand der Iraner vergrössert.» Der Iran wolle Zusammenarbeit mit der Welt. «Entweder werden wir die Sicherheit miteinander schaffen, oder wir werden die Unsicherheit miteinander ertragen.» Sein Land werde die zivile Nutzung von Kernenergie nicht aufgeben, sagte er weiter.