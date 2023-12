Am Dienstag hatte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi die Mitgliedsländer über die Aktivitäten im Iran informiert. In den Produktionsstätten Natans und Fordow seien zusammen seit Ende November rund neun Kilogramm auf bis zu 60 Prozent Reinheitsgrad angereichertes Uran hergestellt worden - nach rund drei Kilogramm monatlich in den Monaten davor.