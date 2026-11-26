Tajani sprach vor dem italienischen Senat am Nachmittag von mehreren Drohnen iranischer Herkunft, die kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. «Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren», sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.