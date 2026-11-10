Am Montag hatte Frankreich die iranischen Revolutionsgarden für die Hackerangriffe verantwortlich gemacht. Aussenminister Jean-Noël Barrot sprach von einem Angriff von beispiellosem Ausmass und beispielloser Aggressivität. «Es handelt sich um den ersten grossangelegten Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf französischem Staatsgebiet, und er stellt einen schwerwiegenden Verstoss gegen die Interessen der Nation und die Sicherheit der Französinnen und Franzosen dar», sagte Barrot.
Die Angreifer hatten die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Frankreich kündigte bereits an, neue Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen zu wollen. Barrot zufolge waren von Angriffen in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober rund 700 Supermärkte in Frankreich betroffen. Neben Frankreich sind seit Mitte Oktober weitere europäische Länder von Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben getroffen worden, darunter auch Deutschland./arb/DP/jha
(AWP)