Die Angreifer hatten die Temperatur in Kühlschränken und Tiefkühltruhen aus der Ferne ansteigen lassen, sodass Ware verdarb. Frankreich kündigte bereits an, neue Sanktionen gegen Verantwortliche verhängen zu wollen. Barrot zufolge waren von Angriffen in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober rund 700 Supermärkte in Frankreich betroffen. Neben Frankreich sind seit Mitte Oktober weitere europäische Länder von Cyberattacken auf Kühl- und Gefriersysteme in Supermärkten und Lebensmittelbetrieben getroffen worden, darunter auch Deutschland./arb/DP/jha