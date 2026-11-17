Die iranische Marine hat eine Explosion an einem weiteren Tanker bei der Strasse von Hormus gemeldet. Das Schiff brenne nach einer Kollision mit einer Seemine und sei erheblich beschädigt worden, berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Marine. Der Tanker sei mit ausgeschaltetem Navigationssystem «in einem Sperrgebiet östlich der Strasse von Hormus» unterwegs gewesen. Es sei bereits der vierte Tanker, der in den vergangenen 24 Stunden in der Gegend der Meerenge beschädigt worden sei.