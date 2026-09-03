Ein paar Cent pro Kilometer

Wenn eine Tankfüllung deutlich über 100 Euro kostet, schmerzt das Autofahrer. Die Auswirkungen der Spritpreise auf die Gesamtkosten pro gefahrenem Kilometer sind allerdings überschaubar. Selbst wenn die Spritpreise um 50 Cent pro Liter steigen - das wäre noch etwas mehr als der aktuelle Anstieg bei E10 im Vergleich zu den Vorkriegswerten - macht das den einzelnen Kilometer bei einem Auto mit 8 Litern Verbrauch nur um 4 Cent teurer.