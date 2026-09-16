Wie das «Wall Street Journal» unter Berufung auf Beamte in den USA und in der Region berichtete, verbrauchte das US-Militär allein bei der Abwehr eines iranischen Angriffs mit rund 20 ballistischen Raketen in Jordanien in der vergangenen Woche 60 bis 70 Patriot-Abfangraketen. Zudem sollen mehr als ein Dutzend Thaad-Abfangraketen eingesetzt worden sein. Das sei so viel, wie die USA zu anderen Zeitpunkten des Krieges in einer ganzen Woche verbraucht hätten, hiess es.