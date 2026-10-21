Irans Aussenminister wirbt trotz grossen Misstrauens in Verhandlungen mit den USA weiter für eine diplomatische Lösung. «Wir haben keinerlei Vertrauen in die Aufrichtigkeit des von der US-Regierung bekundeten Wunsches nach Frieden mit dem Iran», schrieb Abbas Araghtschi in einem Gastbeitrag für die «Financial Times». Angesichts der Drohungen aus dem Weissen Haus gebe es wenig Grund, Fortschritte zu erwarten. «Trotz alledem bin ich als Berufsdiplomat verpflichtet, mein Äusserstes zu tun, um der Diplomatie eine Chance zu geben, selbst wenn die Hoffnung auf Erfolg gering ist.»