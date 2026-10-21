Araghtschi verwies auf einen Verhandlungsvorschlag, den der Iran den USA während der UN-Generalversammlung über Vermittler unterbreitet hatte. Seinen Worten nach sieht der Sieben-Tage-Plan ein Ende des Kriegs und eine Lösung im Konflikt um die Strasse von Hormus vor. «Die Realität ist, dass der Iran allein aufgrund seiner geografischen Lage immer über eine beispiellose Einflussmöglichkeit auf den Schiffsverkehr durch die Strasse von Hormus verfügen wird», schrieb er weiter.
Die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite war in den vergangenen Wochen wieder gewachsen. Pakistan und Russland wollen zwischen Teheran und Washington vermitteln. Bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt überbrachte Pakistans Armeechef Asim Munir der iranischen Führung am Dienstag eine «letzte Warnung» der USA. Über die Verhandlungen der Konfliktparteien hinter den Kulissen ist bislang nur wenig bekannt./arb/DP/jha
(AWP)