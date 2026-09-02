Nach dem tödlichen Raketeneinschlag auf eine Hochzeitsfeier im Iran hat das Aussenministerium in Teheran den USA Kriegsverbrechen vorgeworfen. Aussenamtssprecher Ismail Baghai bezeichnete den Angriff an der iranischen Südküste auf X als «verzweifelten Versuch» der USA, ihr Scheitern im Krieg zu verbergen. Er teilte ein Video, das den Ort des Angriffs zeigen soll.