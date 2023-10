Irans Bodenstreitkräfte haben inmitten der Spannungen in Nahost eine zweitägige Übung begonnen. Vier Kampfverbände nehmen an dem Manöver in der zentralen Provinz Isfahan teil, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim am Freitag berichtete. Bei der Übung soll die Einsatzbereitschaft von Infanterie, gepanzerten Fahrzeugen, Raketen und auch elektronischer Kriegsführung erprobt werden. Das Manöver erfolge «angesichts jüngster Bedrohungen».

27.10.2023 20:39