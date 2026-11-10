Irans Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Bei der Enthüllung einer neuen «Raketenstadt» warnte Stabschef Ali Abdollahi den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der gesagt haben soll: «Entweder müssen wir Iran vernichten, oder Iran wird uns vernichten.» Diese Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. «Es ist klar, dass wir sie ganz gewiss vernichten werden.»