Seit einigen Wochen gibt es angesichts der Befürchtung neuer Angriffe der USA und Israels auf den Iran diplomatische Bemühungen. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran stecken seit Monaten in einer Sackgasse. Der Iran-Experte Hamidreza Azizi sieht auch das jüngste Treffen vor diesem Hintergrund. «Teheran verlangt glaubwürdige Garantien dafür, dass ein mögliches Abkommen einen erneuten militärischen Angriff verhindern würde», schrieb er auf X. «Es ist jedoch schwer vorstellbar, wie Saudi-Arabien, die Türkei oder Pakistan solche Garantien geben oder genügend Einfluss auf (US-Präsident Donald) Trump ausüben könnten, um sie durchzusetzen.»/arb/DP/mis