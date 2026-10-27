Kremlchef Wladimir Putin kritisierte bei dem Wirtschaftsforum Sanktionen gegen den iranischen Energiesektor. Diese hätten extrem schädliche Konsequenzen für alle, darunter Produzenten und Verbraucher, zitierte ihn die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Er forderte demnach ein Ende von Konflikten.
Die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite war in den vergangenen Wochen wieder gewachsen. Mehrere Staaten, darunter Russland, wollen zwischen Teheran und Washington vermitteln. Vergangene Woche war der russische Aussenminister Sergej Lawrow zu Besuch in Teheran.
Für die Staatsführung im Iran ist der Kreml ein wichtiger Verbündeter. Teheran erhofft sich im Iran-Krieg vor allem militärische Unterstützung. Seit Jahren versucht der Iran, moderne Kampfflugzeuge und Flugabwehrsysteme aus Russland zu erwerben. Russlands Möglichkeiten zur militärischen Unterstützung des Irans sind durch den Krieg in der Ukraine jedoch eingeschränkt./arb/DP/jha
(AWP)