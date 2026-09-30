Der Iran prüft Regierungsangaben zufolge einen Verhandlungsvorschlag aus den USA. Nach seiner Rückkehr aus den USA habe Aussenminister Abbas Araghtschi eine Antwort aus Washington auf einen jüngsten Vorstoss im Streit um die Strasse von Hormus Präsident Massud Peseschkian und dem Kabinett präsentiert, sagte Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.