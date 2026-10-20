Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Strasse von Hormus in den vergangenen Wochen intensiviert. Sie attackieren dabei in der Regel Öltanker und Frachter, die sich auf einer südlichen Route nahe der omanischen Küste befinden. Seit mehreren Monaten begleitet die US-Marine dort zivile Schiffe, um den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Teheran will US-Präsident Donald Trump vor den Kongresswahlen am 3. November mit steigenden Energiepreisen unter Druck setzen./arb/DP/mis