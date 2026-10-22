Irans Revolutionsgarden haben Feuer an mehreren Öltankern in der Region der Strasse von Hormus gemeldet. Vier Tanker seien beim Umladen von Öl auf andere Schiffe angegriffen worden und weitere drei Schiffe seien in der Nacht auf Minen aufgefahren, hiess es in einer Mitteilung der mächtigen Militärorganisation.