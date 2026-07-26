Irans Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben sechs Handelsschiffe vor einer Durchfahrt durch die strategisch wichtige Strasse von Hormus gestoppt. Die Garden erklärten laut der ihnen nahe stehenden Agentur Tasnim, sie setzten die Kontrolle über ein 240.000 Quadratkilometer grosses Gebiet im Persischen Golf und der Strasse von Hormus durch. Diese Fläche entspricht etwa zwei Dritteln des deutschen Staatsgebiets.