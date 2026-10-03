In den vergangenen sechs Monaten seien die Lebensmittelpreise deutlich gestiegen, berichteten Menschen in Teheran der Deutschen Presse-Agentur. So habe sich der Preis für ein Brot von 250.000 Rial auf 500.000 verdoppelt. Der Preis für ein Kilogramm Reis sei von 3,5 Millionen auf 5,5 Millionen Rial gestiegen. Fleisch sei für viele Haushalte inzwischen unerschwinglich.