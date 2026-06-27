SICHERHEIT:

Im Bereich der internationalen Strafverfolgung sollen die Agenturen für die Polizei- und Justizzusammenarbeit Europol und Eurojust gestärkt werden. Die Europäische Kommission stellte diese Woche ihre Pläne dafür vor. Dabei soll die Kooperation mit den Nicht-EU-Staaten des Schengen-Raumes gestärkt werden. Dazu gehört auch die Schweiz, die bereits über jeweilige Abkommen mit beiden Agenturen verfügt. Bern würde eine engere Zusammenarbeit begrüssen, wie das Bundesamt für Polizei (Fedpol) auf Anfrage schrieb. Die Mitgliedstaaten der EU werden nun die unterbreiteten Vorschläge beraten.