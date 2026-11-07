Am kommenden Donnerstag werden etwa 50 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin erwartet. Das Format, zu dem neben den EU-Mitgliedstaaten unter anderem auch Grossbritannien, die Türkei, die Ukraine, Moldau und Staaten des Westbalkans und des Kaukasus zählen, hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Am Freitag ist zudem ein informeller Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in der irischen Hauptstadt geplant. Martin sprach vom grössten Sicherheitseinsatz in der Geschichte des Landes./cmy/DP/mis