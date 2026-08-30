Frostadóttir bekräftigte ihre vor dem Referendum gegebene Zusage, sich an das Votum zu halten und die Gespräche in der aktuellen Legislaturperiode nicht weiterzuverfolgen. Das sei keine parteipolitische Angelegenheit, sagte sie. Die hohe Wahlbeteiligung von über 80 Prozent sei «grossartig für Island». Es sei eine «erfolgreiche Abstimmung» gewesen. «Wir wussten, dass es knapp werden würde», sagte sie.