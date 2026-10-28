Er rief die Opposition auf, «gemeinsam mit den arabischen Bürgern Israels eine Regierung des Wandels zu bilden - eine Regierung, die allen israelischen Bürgern dient». Er appellierte an die anderen Mitglieder des Lagers um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot: «Was wir jetzt brauchen, ist Mut. Wir brauchen Führungsstärke. Wir müssen aufhören, Angst zu haben, und endlich anfangen zu handeln.»/le/DP/mis