Die Ankündigung erfolgt nur wenige Stunden, nachdem beide Parteien ihre Koalitionsgespräche wieder aufgenommen hatten. Die Demokraten hatten vor einigen Tagen die Verhandlungen aus Protest ausgesetzt, weil Eisekot auch mit Netanjahus Likud-Partei Gespräche führt. Die Demokraten teilten israelischen Medien zufolge nun mit, mit der Einigung ebneten sie den Weg für ein Ende der Regierung Netanjahus. Vor einer Unterzeichnung werden demnach derzeit noch letzte Details geklärt.