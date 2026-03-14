Axios: Angriff auf Libanon vor Ausweitung

Israel plant nach Darstellung von Axios eine deutliche Ausweitung seiner Bodenoffensive im Libanon. Ziel sei die Einnahme des gesamten Gebiets südlich des Litani-Flusses und die Zerschlagung der militärischen Infrastruktur der Hisbollah, berichtet Axios unter Berufung auf israelische und US-amerikanische Beamte. «Wir machen, was wir in Gaza gemacht haben», so ein israelischer Beamter mit Blick auf die Zerstörung von der Terrormiliz Hamas genutzten Gebäuden. Es könnte sich laut Axios um die grösste israelische Bodeninvasion im nördlichen Nachbarland seit 2006 handeln.