Die Anhöhen von Ali al-Taher bei Nabatija gelten wegen ihrer erhöhten Lage als strategisch wichtiger Punkt mit Blick auf weite Teile der Region. Sie sind ein umkämpftes Gebiet im Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah. Das Gebiet ist seit Jahren ein wichtiger Einsatz- und Einflussraum der Hisbollah und damit ein wiederkehrender Brennpunkt im Konflikt mit Israel.
Aus Kreisen der Hisbollah hiess es, die Organisation werde die Kontrolle über Ali al-Taher an niemanden abgeben. Dort soll sich auch ein unterirdisches Tunnelsystem der Hisbollah befinden.
Trotz Waffenruhe ist das israelische Militär weiterhin im Südlibanon stationiert und verübt weiterhin nahezu täglich Angriffe. Die Kämpfe um Ali al-Taher standen dabei zuletzt im Fokus./arj/DP/nas
(AWP)