Militärpolizei bereitete Massenfestnahme vor

Der Armeesender berichtete, die Militärpolizei habe vorab Informationen darüber erhalten, dass sich die Männer an Bord eines Flugzeugs aus den USA nach Israel befanden, und entsprechende Vorbereitungen getroffen. Zusätzliche Einheiten der Militärpolizei seien zum Flughafen entsandt worden, um alle Männer festzunehmen. Nach ihrer Festnahme seien die Männer in einem Bus zu einem grossen Rekrutierungszentrum bei Tel Aviv gebracht worden.