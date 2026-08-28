Zudem sei er für die Aktivitäten der islamistischen Terrororganisation im Flüchtlingsviertel von Dschenin verantwortlich gewesen. Israels Armee ging dort sowie in zwei weiteren Flüchtlingsvierteln im Westjordanland im vergangenen Jahr bei einer grossangelegten Offensive eigenen Angaben zufolge gegen militante Palästinenser vor. Dabei wurden zahlreiche Menschen getötet, Zehntausende aus ihren Häusern vertrieben sowie massive Zerstörung verursacht. Das «Terrornetzwerk von Dschenin» soll dabei laut der israelischen Armee zerschlagen worden sein.