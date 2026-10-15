Swiss passt Einsatzpläne an

Die Swiss kenne grundsätzlich die Nationalitäten ihrer fliegenden Mitarbeitenden und habe die gesamten Crews umgehend über die neuen Vorgaben informiert. Die Regelung betreffe lediglich einen sehr kleinen Anteil der insgesamt über 1400 Pilotinnen und Piloten sowie über 4700 Cabin Crew Members der Swiss. Die betroffenen Mitarbeitenden würden auf dem gesamten weiteren Streckennetz der Airline eingesetzt, wodurch es zu keinen personellen Mängeln komme, so die Swiss. Swiss unterhält derzeit zwei tägliche Flugverbindungen nach Tel Aviv.