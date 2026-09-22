Laut Militär überquerten sie die Grenze nach Syrien von den Israel besetzten Golanhöhen aus. Soldaten seien im Einsatz gewesen, um die Israelis aufzuspüren und zurückzubringen. Sie seien der Polizei übergeben worden. Bei der Grenzüberquerung handle es sich um eine Straftat. Die israelische Armee sagte weiter, sie verurteile «derartige Vorfälle aufs Schärfste».