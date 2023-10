Angesichts des Leidens der Zivilisten im Gazastreifen demonstrierten in zahlreichen Ländern der islamischen Welt Menschen gegen Israel. Nicht nur in Städten wie Istanbul, sondern auch in London oder New York forderten Demonstranten eine Feuerpause. Auch in mehreren deutschen Städten kam es zu wieder zu pro-palästinensischen Kundgebungen. Die grösste war am Samstag mit etwa 11 000 Teilnehmern in Berlin unter dem Motto «Global South United». Am Sonntag demonstrierten in Berlin-Mitte etwa 250 Menschen gegen Antisemitismus und Islamismus.