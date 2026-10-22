Auch die Ausweitung zu einem regionalen Krieg unter Beteiligung der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon, schiitischer Milizen im Irak und der Huthi im Jemen sei eine grosse Gefahr. Ohne eine Rückkehr zur Diplomatie und eine Einigung zwischen den USA und dem Iran sei die Gefahr einer weiteren Eskalation in der Golfregion sehr hoch, schreibt Citrinowicz. Das bedeute jedoch nicht, dass eine solche Eskalation wünschenswert sei oder die angestrebten Ziele erreichen werde./le/DP/jha