Israels Armee setzt seine Angriffe in der Stadt Chan Junis fort und rückt in der grössten Stadt im Süden des Gazastreifens weiter vor. «Wir haben eine schnelle, kraftvolle und zielgerichtete Operation eingeleitet, die sich von Tunnel zu Tunnel und von Haus zu Haus bewegt», teilte das Militär am Freitag mit. Die Armee bezeichnete die seit Tagen umkämpfte Stadt als Hochburg der islamistischen Hamas. Israels Truppen würden Schritt für Schritt weiter in die Infrastruktur der Terrororganisation vordringen.

08.12.2023 16:03