Wie die Armee weiter mitteilte, wurde am Mittwoch ein weiterer Kämpfer des militärischen Flügels der Hamas getötet. Farah Hamed soll früher eine führende Rolle im Hamas-Hauptquartier im Westjordanland gespielt haben. Er soll über Jahre hinweg an tödlichen Anschlägen im Westjordanland beteiligt gewesen sein. Dazu habe ein Angriff bei Ein Jabrud im Oktober 2003 gehört, bei dem drei israelische Soldaten getötet wurden. Nach seiner Festnahme wurde Hamed 2011 im Zuge eines Gefangenenaustauschs in den Gazastreifen gebracht. Danach blieb er nach Angaben Israels im militärischen Arm der Hamas aktiv./da/DP/jha