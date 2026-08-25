Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt diesen Plan des sogenannten Board of Peace, der auch die Übergabe der Waffen der Hamas vorsieht, zwar ab. Laut Medienberichten hatte Israel dennoch die gezielten Angriffe auf US-Druck hin zu Beginn des Monats eine Zeit lang unterlassen. Inzwischen gibt es aber wieder regelmässig israelische Angriffe auf Palästinenser, die mutmasslich am Hamas-Massaker beteiligt waren. Israels Armee betont dabei stets, dass diese weitere Angriffe auf israelische Soldaten oder Zivilisten geplant hätten.