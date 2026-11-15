Auslöser des Gaza-Kriegs war das Massaker vom 7. Oktober 2023 gewesen, bei dem Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hatten. Im dadurch ausgelösten Gaza-Krieg wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 74.600 Palästinenser in dem abgeriegelten Küstenstreifen getötet./ln/DP/zb