Israels Militär verfügt nach den Worten von Armeesprecher Daniel Hagari über genügend Waffen und Munition, um seinen Einsatz in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fortzusetzen. «Die Armee hat Waffen für die geplanten Einsätze und auch für die Einsätze in Rafah. Wir haben, was wir brauchen», sagte Hagari am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er wurde zuvor gefragt, ob das Militär nach der Drohung aus den USA, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken, über genügend Ausrüstung verfüge.