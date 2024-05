Die israelischen Streitkräfte waren in der Nacht zum Dienstag mit Bodentruppen in die östlichen Aussenbezirke von Rafah vorgerückt. Nach UN-Angaben vom Freitag flohen seitdem 110 000 Menschen aus der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt an der Grenze zu Ägypten. Das militärische Vorgehen nährt Befürchtungen, dass dies der Beginn einer Grossoffensive auf die Stadt sein könnte, in der sich mehr als eine Million Binnenflüchtlinge aufhalten sollen.