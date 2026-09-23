Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete am Vormittag zwei Tote nach einem israelischen Drohnenangriff in Chan Junis. Dabei sei ein Fahrzeug getroffen worden. Zur Identität der Opfer wurde bislang nichts bekannt. Es war zunächst unklar, ob es sich um denselben Vorfall handelte. Die Angaben liessen sich zunächst allesamt nicht unabhängig überprüfen.