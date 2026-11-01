Eisenkot knüpfte noch einmal eine mögliche Regierungsbeteiligung an vier Bedingungen. Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung auf Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger sowie die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschliessen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.