Die Hamas hatte im Sommer einem Plan des von Trump ins Leben gerufenen Friedensrats zugestimmt, der vorsieht, dass die Terrororganisation ihre Waffen übergibt und diese dann unter palästinensischer Kontrolle eingelagert werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnte dies ab. Israel fordert eine komplette Entfernung der Waffen aus dem Küstenstreifen. Die israelische Regierung befürchtet, sie könnten der Hamas sonst wieder in die Hände fallen.