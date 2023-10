Durch die diversen Abflugverspätungen wurde die Verspätungsquote am Flughafen Zürich zwar entsprechend in die Höhe getrieben. Über den ganzen Tag betrachtet und bezogen auf Ankünfte und Abflüge, betrug diese am Montag rund 36 Prozent. Verglichen mit dem Montag der Woche davor ist das sogar noch tief - am 23. Oktober betrug die Verspätungsrate über 40 Prozent. Der Wert liegt damit also durchaus im Rahmen der Verspätungen, wie sie auch durch hohes Verkehrsaufkommen, bestimmte Witterungsbedingungen und andere Faktoren auftreten können.