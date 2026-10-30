In Italien ist die Inflation im Oktober auf den höchsten Stand seit drei Jahren geklettert. Der Anstieg war zudem deutlich stärker als erwartet. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 5,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zuletzt war die Inflationsrate im September 2023 so hoch gewesen.