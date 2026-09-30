Volkswirte hatten einen Anstieg der Teuerung erwartet. Sie waren im Schnitt aber nur von einer Jahresrate von 3,7 Prozent ausgegangen. Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für die Eurozone. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an.