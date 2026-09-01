Die italienische Inflationsrate liegt damit deutlich über dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. In der Eurozone insgesamt ist die Inflationsrate im August auf 3,3 Prozent gestiegen. Volkswirte erwarten, dass die EZB die Leitzinsen in der kommenden Woche anheben wird.
Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise in Italien um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet./jsl/jkr/jha/
(AWP)